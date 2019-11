INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ZURKOWSKI NON È FELICE: ORA VALUTA L'ADDIO Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... NOTIZIE DI FV CHIESA, SQUADRA AL FRANCHI, LUI RESTA AL CS Mentre la squadra viola si sposta al Franchi per l'allenamento fissato in questi minuti, Federico Chiesa resterà ad allenarsi a parte al centro sportivo. Difficilmente dunque dovrebbe far parte del gruppo dei convocati. Mentre la squadra viola si sposta al Franchi per l'allenamento fissato in questi minuti, Federico Chiesa resterà ad allenarsi a parte al centro sportivo. Difficilmente dunque dovrebbe far parte del gruppo dei convocati. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi