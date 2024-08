UFFICIALE, Kalulu è un nuovo giocatore della Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la trattativa per Nico Gonzalez non accenni a sbloccarsi, la Juventus continua a rinforzarsi sul mercato, questa volta con un colpo in difesa. È ufficiale infatti l’arrivo di Pierre Kalulu dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei bianconeri.

Il club ha comunicato: "Pierre Kalulu è un nuovo difensore della Juventus e arriva in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2025. Rinforzo per la retroguardia a disposizione di mister Thiago Motta, il difensore, nato a Lione il 5 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione dal 2010 al 2018, approdando poi nella squadra B del club della sua città d’origine alla soglia della maggiore età".