UFFICIALE, Il Monza esonera Nesta. In arrivo Bocchetti

Il ko contro la Juventus è stato fatale per Alessandro Nesta, che da oggi non è più il tecnico del Monza. I brianzoli sono reduci da una sola vittoria raccolta in questo avvio di campionato e chiudono la classifica di Serie A da soli all'ultimo posto. In arrivo, a meno di clamorosi colpi di scena, Salvatore Bocchetti. Questa la nota del club: "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro".