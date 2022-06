UFFICIALE, Il Manchester United dice addio a Cavani

Dopo gli addii consumati negli scorsi giorni di Juan Mata, Paul Pogba e Jesse Lingard, il Manchester United ha comunicato poco fa l'imminente partenza anche di Edinson Cavani e Nemanja Matic, oltre che di Lee Grant. In scadenza di contratto, i giocatori non rinnoveranno con i Red Devils e dal primo luglio saranno svincolati e liberi di accordarsi a zero con altre squadre.

Our thanks and best wishes to the 11 Reds who will move on from Old Trafford at the end of the month.#MUFC