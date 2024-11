UFFICIALE, Il Lecce esonera Luca Gotti: il comunicato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol di Santiago Perotti che ha permesso al Lecce di pareggiare contro l'Empoli ieri sera non è bastato a salvare la panchina di Luca Gotti. Troppo pochi 9 punti in 12 giornate per la società giallorossa che, per dare una svolta alla stagione, ha deciso di esonerare l'ex tecnico dell'Udinese. Questo il comunicato diramato dal club sul proprio profilo ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".

Di seguito il post Instagram del club giallorosso: