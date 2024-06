UFFICIALE, Il Genoa riscatta Vitinha: il comunicato

FirenzeViola.it

In attesa di definire il futuro di Mateo Retegui, il Genoa si tutela per l'attacco. Anche se il nome dell'attaccante italo-argentino rimane caldo per il mercato, soprattutto in chiave Fiorentina, il Grifone piazza un colpo in entrata riscattando dall'Olympique Marsiglia Vitinha, già in prestito in Italia da gennaio. "Vitinha is rossoblù". Con questa semplice frase il Genoa ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante portoghese, tornato in Italia alcuni giorni fa per le firme.