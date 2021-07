UFFICIALE, Hristov è un nuovo giocatore dello Spezia

Petko Hristov è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Con questo comunicato sul proprio sito ufficiale la squadra di Platek ha ufficializzato l'operazione:

"Il difensore bulgaro arriva a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo di quattro anni. Classe 1999, Hristov muove i primi passi nel mondo del calcio nello Slavia Sofia, squadra con cui fa l’esordio nel massimo campionato bulgaro. Nell’estate del 2017 viene acquistato dalla Fiorentina, dove diventa una delle colonne portanti della formazione Primavera, poi le esperienze in C con Ternana e Bisceglie, prima dell’importante stagione con la Pro Vercelli, condita da 36 presenze e 2 gol. A soli 21 anni, Hristov vanta anche 4 presenze in Nazionale maggiore. Esordio il 31 marzo 2021 contro l’Irlanda del Nord, poi altre tre apparizioni contro Slovacchia, Francia e Russia. Benvenuto tra le Aquile Petko!".

Ecco anche il comunicato viola:

"La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov allo Spezia Calcio".