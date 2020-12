UFFICIALE, Fiorentina-Montezemolo per altri 2 anni

Ve l'avevamo anticipato già tempo fa proprio su queste pagine, adesso è diventato realtà. Montezemolo sarà ancora Official Fashion Partner della Fiorentina: prolungato l'accordo contrattuale, come spiegato nel comunicato ufficiale diramato dal club viola, qui di seguito.

"Montezemolo prolunga la partnership con ACF Fiorentina e si conferma Official Fashion Partner del Club fino alla stagione 2021/22. Il brand toscano del Gruppo Sartoriale International fornirà le divise ufficiali alla Prima Squadra, allo staff tecnico ed alla dirigenza del Club anche per le prossime 2 stagioni.

La partnership tra Fiorentina e Montezemolo punta a creare sinergia tra due mondi affini, quello dello sport e quello della moda, dando vita ad un connubio che verrà esaltato nel corso dei prossimi anni mediante attività sia online che offline.

Per i viola Montezemolo ha studiato un Total Look estremamente vario che va dagli abiti sartoriali per le occasioni ufficiali alla divisa dedicata alle trasferte. Tutti capi di altissima qualità che esprimono la vocazione del brand MONTEZEMOLO alla costante ricerca di soluzioni che sposino lo stile, il comfort e l’innovazione.

“Una proposta stilistica completa realizzata con materiali di alta qualità, da sempre segno distintivo delle nostre Collezioni. Una Collezione esclusiva, una proposta pensata, disegnata e creata per dare ad ACF FIORENTINA una immagine in linea con le squadre internazionali più importanti.

Questo è l’obiettivo su cui abbiamo lavorato anche quest’anno per definire il nuovo look della squadra. Un look giovane, fresco e dinamico fatto anche di tanti dettagli come il nostro omaggio al «giglio» sul dolcevita, la cravatta logata tono su tono per uno stile discreto e raffinato, o il calzino che completa il Total Look con un tocco di viola.

Una delle parole chiave della Collezione è anche e soprattutto “comfort”, fondamentale per i capi dedicati ai calciatori ma, come il nostro mercato ci dice ormai da tanto (e ci conferma ancor più quest’anno), sempre più determinante anche per l’Outfit di Staff e Azienda.

Il risultato è uno stile morbido, dai volumi comodi combinati con tessuti elasticizzati, improntato alle sfumature del blu, che non si limita alle divise ufficiali ma che si ritrova anche nei capi della divisa da trasferta, sempre particolarmente apprezzata dalla Squadra, dove è il jersey a farla da padrona” - racconta Lorenzo Guazzini, proprietario di MONTEZEMOLO.

Giuseppe Barone, Direttore Generale di ACF Fiorentina ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del percorso fatto insieme a Montezemolo in questi anni e quindi orgogliosi di prolungare la partnership fino alla stagione 2021/2022. Montezemolo rappresenta un’eccellenza dell’imprenditoria toscana e della moda italiana ed ha realizzato per noi una collezione che risponde perfettamente alle nostre esigenze sia in termini di stile che di comfort”.".