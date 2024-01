UFFICIALE, Fio-Int, oltre quota 30mila: ora vendita libera

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamento sui biglietti per Fiorentina-Inter direttamente dal sito ufficiale del club viola. A quattro giorni dalla partenza delle vendite è stata superata la quota delle 30.000 presenze. Restano ancora disponibili alcuni settori.

A partire dalla giornata odierna è disponibile l’acquisto in vendita libera di tutti i settori (pur con la limitazione per i residenti nella regione Lombardia) anche in Curva Ferrovia: non sarà dunque necessaria la tessera InViola. I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi www.bigliettifiorentina.com.