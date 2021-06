UFFICIALE, Dionisi risolve il contratto con l'Empoli

Ufficiale: Alessio Dionisi non è più l'allenatore dell'Empoli. Il tecnico ha rescisso, di seguito il comunicato diramato dal club toscano:

"Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l’allenatore Alessio Dionisi e con i membri del suo staff. Al tecnico e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".