UFFICIALE, De Paul ha rinnovato con l'Udinese

Rinnovo importante in casa Udinese. Come comunicato direttamente dal club bianconero, l'obiettivo di mercato estivo della Fiorentina Rodrigo De Paul ha rinnovato fino al 2024. "Ci tenevamo a dimostrare a Rodrigo il valore che ha all'interno della nostra squadra - commenta il Responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino - e, soprattutto, stiamo portando avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica considerando che sono in corso anche trattative di rinnovo con altri giocatori. La firma di De Paul da il là, quindi, a una politica di felice convivenza con i nostri giocatori e di solidità degli obbiettivi da perseguire".