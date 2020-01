UFFICIALE, Dabo è un nuovo giocatore della Spal

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, AG. THEREAU FUORI DAL CS: "NESSUNA NOVITÀ" E' appena uscito dal centro sportivo il procuratore di Cyril Thereau, David Lasarcina, che, interpellato dai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, sul futuro dell'attaccante francese si è limitato a dire che non ci sono novità di rilievo. E' appena uscito dal centro sportivo il procuratore di Cyril Thereau, David Lasarcina, che, interpellato dai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, sul futuro dell'attaccante francese si è limitato a dire che non ci sono novità di rilievo. NOTIZIE DI FV WOMEN'S, IL 2020 RIPARTE NEL SEGNO DI ILARIA MAURO Il 2020 della Fiorentina riparte con una vittoria e con il secondo posto in campionato alle spalle della Juventus. La squadra di Cincotta rifila 4 reti all'Orobica, fanalino di coda del campionato con appena un punto conquistato, e si porta al secondo posto in solitaria:... Il 2020 della Fiorentina riparte con una vittoria e con il secondo posto in campionato alle spalle della Juventus. La squadra di Cincotta rifila 4 reti all'Orobica, fanalino di coda del campionato con appena un punto conquistato, e si porta al secondo posto in solitaria:... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi