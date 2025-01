UFFICIALE, Christensen nuovo portiere della Salernitana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Salernitana ha appena ufficializzato Oliver Christensen in prestito dalla Fiorentina. Ecco il comunicato:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ACF Fiorentina per il trasferimento del portiere danese classe 1999 Oliver Christensen, che approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. L’estremo difensore indosserà la maglia numero 53 e sarà a disposizione di mister Roberto Breda già dalla trasferta di Pisa.

Christensen è in Italia dall’estate 2023. Nella scorsa stagione ha totalizzato 10 presenze ufficiali nelle varie competizioni con la casacca viola, dando il suo contributo anche nell’importante percorso fino alla finale della Uefa Conference League. In precedenza ha difeso i pali dei tedeschi dell’Hertha Berlino (33 partite nella Bundesliga 2022/23) e dell’Odense BK in patria, club nel quale è cresciuto. Dopo aver fatto la trafila delle rappresentative giovanili della Danimarca fino a diventare il titolare dell’Under 21, dal 2020 è entrato anche nel giro della Nazionale maggiore, con cui ha preso parte ai Mondiali 2022".