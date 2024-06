UFFICIALE, Aquilani lascia il Pisa: il post sui social

FirenzeViola.it

"A seguito di un sereno confronto avvenuto con la società, il Pisa e io abbiamo deciso di comune accordo di concludere oggi il nostro percorso insieme": così, in un post pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram, l'ormai ex tecnico del Pisa Alberto Aquilani, che lascia quindi la formazione nerazzurra dopo una sola stagione - la sua prima in una prima squadra - terminata con un tredicesimo posto nel campionato di Serie B.

Il post del trainer romano prosegue poi: "Il mio staff e io abbiamo fatto di tutto in questo anno per garantire alla squadra e alla città di Pisa il massimo dei risultati, operando sempre con il massimo della professionalità e non tirandoci mai indietro in nessuna circostanza. Non sempre ci siamo riusciti, ma fino all'ultimo abbiamo portato avanti le nostre idee con tenacia e con il rispetto di tutti. Ringrazio ogni singolo addetto ai lavori, ogni componente della squadra, della dirigenza e dello staff, ogni singolo tifoso, e auguro al Pisa il meglio per il futuro".

Si attende adesso la nota ufficiale della società toscana, che comunicherà quindi quanto già detto dal tecnico.