UFFICIALE, Aggiunta finestra di mercato dal 1° al 10/6/2025

Fonte: figc.it

FirenzeViola.it

La risposta è stata immediata. La FIGC, come si legge sul comunicato emesso dalla stessa federazione sul proprio sito, ha approvato la richiesta dei club di Serie A di avere una finestra di mercato per l'estate prossima - caratterizzata dal Mondiale per Club FIFA - dal 1° al 10 giugno. Questa la conferma:

Tenuto conto dell’edizione 2025 della FIFA Club World Cup, su richiesta della Lega Serie A e nelle more della definizione del regolamento specifico, è stato inoltre deciso di autorizzare una finestra di trasferimento ulteriore dall’1 al 10 giugno 2025.