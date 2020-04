UEFA, Tutte le decisioni su eventi, licenze e....

Lunga serie di decisioni nel corso della riunione della UEFA tra il numero uno Aleksander Ceferin e i delegati delle 55 Federazioni facenti parte dell'organizzazione. L'idea è quella di dare totale priorità ai campionati. La volontà sarebbe dunque quella di terminare la stagione, a seguire le Coppe tra luglio ed agosto e poi i play-off delle Nazionali a settembre. Secondo quanto riportato dalla Federazione Olandese la deadline per la chiusura della stagione sarebbe il 3 agosto.

La UEFA ha sospeso le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club, esclusivamente per la partecipazione alle competizioni Uefa 2020/21. Per la prossima stagione insomma non sarà necessario presentare il bilancio, che però verrà calcolato per il break-even del triennio. E nell'esame della situazione finanziaria dei club verranno tenute in considerazione specifiche circostanze legate all'emergenza.

La Uefa ha poi comunicato le seguenti decisioni:

- Tutte le gare delle Nazionali maschili e femminili di giugno 2020 saranno posposte a data da destinarsi. Questo include i play-off di Euro 2020 e le qualificazioni per Euro 2021 femminile.

- Tutte le partite in calendario UEFA, incluse le amichevoli internazionali, restano posposte.

- E' stata cancellata la fase finale dell'Europeo Under 17

- E' stata cancellata la fase finale dell'Europeo Under 19 femminile

- E' stata posposta a data da destinarsi la fase finale dell'Europeo Under 18 femminile

- L'Europeo Under 19 è stato rimandato

- Le finali di Futsal Champions League sono state rimandate

- Le scadenze relative a tutte le competizioni UEFA per club 2020/21 sono rinviate a ulteriore comunicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione e la registrazione dei giocatori. La UEFA fisserà nuove scadenze a tempo debito.