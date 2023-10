FirenzeViola.it

Grazie alla meravigliosa doppietta contro il Cukaricki, Lucas Beltran è stato candidato dalla UEFA per il premio Player of the Week di UECL. Non solo, anche lo straordinario pallonetto che ha beffato il portiere serbo Nemanja Belic valido per il momentaneo 2-0 viola ha ricevuto una candidatura dall'UEFA per il Gol of the Week di UECL.