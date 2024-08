UDINESE, Indizio social per l'annuncio di Sanchez

Fonte: ANSA

(ANSA) - UDINE, 10 AGO - L'Udinese ha appena lanciato un indizio social sul ritorno di Alexis Sanchez: un leone campeggia in tutti i canali ufficiali del Club. Già da ieri sera il fuoriclasse cileno è stato avvistato in città, per apporre la firma sul contratto. Fino a stamani si pensava che l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del Nino Maravilla sarebbe arrivato martedì sera, durante la presentazione ufficiale della squadra, in piazza, ma la vicenda ha subito un'accelerazione. Nella sua prima esperienza a Udine, Sanchez, che compirà 36 anni a dicembre, ha collezionato 112 presenze con 21 reti.

Nell'ultimo anno ha giocato con l'Inter contribuendo alla vittoria del ventesimo scudetto, quello della seconda stella: in Friuli tutti ricordano la sera della vittoria dei nerazzurri, in aprile, con rete di Frattesi all'ultimo respiro. In quella circostanza, l'unico che non si lasciò andare a festeggiamenti sfrenati fu proprio il cileno. Ieri, sui propri canali social, Sanchez aveva inviato un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi nerazzurri. (ANSA).