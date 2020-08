UCL, I ricavi delle italiane: oltre 50 milioni per la Dea

L’eliminazione dell’Atalanta per mano del Paris Saint Germain ha chiuso la stagione delle italiane in Champions League. Una stagione da record, quantomeno a livello economico, considerando tuttavia che tre squadre su quatto hanno superato la fase a gironi e la sola Atalanta è andata oltre gli ottavi di finale. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i ricavi Uefa per le squadre italiane impegnate quest’anno in Champions League dovrebbero nuovamente superare i 250 milioni di euro complessivi: si tratterebbe della cifra maggior incassata dalle squadre della Serie A nella storia dell’ex Coppa Campioni, con una crescita di circa il 2% rispetto ai dati ufficiali resi noti dall’Uefa nella passata stagione. Ecco i ricavi dei club italiani nella stagione 2019/20 per la partecipazione alla Champions League, squadra per squadra:

Juventus: 86,8 milioni

Napoli: 65,8 milioni

Atalanta: 57,7 milioni

Inter: 46,0 milioni