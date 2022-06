U21, Solo 1-1 con la Svezia: per Euro2023 basta…

Nona giornata del gruppo F delle qualificazioni verso Euro2023, l'Italia Under21 del commissario tecnico Paolo Nicolato non va oltre il pareggio fuori casa contro la Svezia (1-1). Vantaggio scandinavo con Gustaffson dopo dieci minuti, nella ripresa gli azzurri riagguantano il pari con il rigore trasformato da Rovella.

Diverse occasioni per la compagine di Nicolato, occasioni però non capitalizzate per ottenere una vittoria che avrebbe significato la qualificazione con una giornata di anticipo. L'Italia comanda il girone di qualificazione con due punti di vantaggio sull'Irlanda, che sarà la prossima avversaria degli azzurrini. Per passare direttamente a Euro2023, all'Italia basta un pareggio.