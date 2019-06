U20, Italia-Ecuador 0-1, quarti al Mondiale

Termina al quarto posto l'avventura degli azzurrini U20 al Mondiale. Infatti la squadra del CT Nicolato perde la finalina valida per il terzo e quarto posto contro l'Ecuador per 1-0. Non sono bastati 90 minuti per decidere la partita, infatti il gol del vantaggio (firmato Richard Mina) della squadra sudamericana è arrivato al 104' del primo tempo supplementare. Si conclude così l'avventura della Nazionale U20 al Mondiale.