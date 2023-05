TV, Dove vedere le italiane: solo i viola non in chiaro

FirenzeViola.it

Non solo Fiorentina, impegnata alle 21 a Basilea per la semifinale di ritorno di Conference League per ribaltare il 2-1 subito all'andata, ma alla stessa ora a giocarsi una finale europea stasera ci saranno anche la Roma e la Juventus. In Europa League infatti in entrambe le semifinali c'è un'italiana: Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus con i giallorossi forti del vantaggio di Bove all'Olimpico mentre i bianconeri ripartono dall'1-1 con pari riacciuffato da Gatti.

Con le tre italiane in trasferta saranno dunque in molti a seguire le rispettive partite in tv. Per i tifosi viola però ancora una brutta notizia perché in chiaro andranno solo Roma e Juve. Bayer Leverkusen-Roma verrà infatti trasmessa in chiaro su Rai1 oltre che su DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Siviglia-Juventus andrà in onda invece su TV8, in alternativa si potrà seguire su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). Basilea-Fiorentina invece, come detto, non verrà trasmessa in chiaro e sarà visibile solo su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 254) e su Now. Ovviamente la scelta delle gare in chiaro non è delle singole tv o piattaforme, ma della delibera AGCOM con la priorità data all'Europa League.

