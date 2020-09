TUTTOSPORT, Ricostruzione dell'idea Chiesa-Milan

Secondo quanto scrive Tuttosport, ancora è presto per parlare di una trattativa tra Milan e Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa, ma ciò che è certo è che Stefano Pioli lo conosce bene, stravede per lui e avrebbe bisogno di più peso su quella fascia destra in cui ad oggi conta su Castillejo e Saelemaekers. Il presidente Rocco Commisso ha dato il via libera al ragazzo di portare offerte adeguate, ma il prezzo che c'è sul cartellino è di 70 milioni. Al ds Pradè, scrive il quotidiano, piace da tempo Lucas Paqueta che a bilancio rimane ancora ad una quota di 25 milioni. Se la Fiorentina accettasse questa valutazione, si legge, allora sarebbe possibile lavorare su una cifra cash, magari da diluire in più rate. Un'offerta per arrivare ai 45 milioni mancanti che andrebbe a ricordare quella già imbastita per Tonali. La pista alternativa, non dovesse bastare l'arrivo di Diaz, porta invece a Deulofeu.