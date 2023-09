TURCHI, Insegnerò pugilato a Biraghi. Curioso di Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il pugile fiorentino e grande tifoso viola, Fabio Turchi, ha parlato a ToscanaTv in merito alla sua squadra del cuore.

Prima di entrare sul ring indossa spesso la maglia della Fiorentina

"La maglia nuova è molto bella, quando si parla della Fiorentina tutte le maglie sono belle. L'ho indossata molte volte prima dei combattimenti, è un grande orgoglio per me essere tifosi viola".

Che sensazione ha per questa stagione?

"Penso che sia una rosa un po' più superiore, ma non mi aspetto un campionato fra le prime quattro. Il gruppo comunque è solido, la squadra può togliersi qualche soddisfazione. Mi auguro che si arrivi anche quest'anno in una finale, magari vincendola".

C'è un acquisto che la convince più di altri?

"Sicuramente avendo giocato come attaccante sono incuriosito da Nzola e Beltran, in particolare dall'argentino con la 9 sulle spalle. Un fiorentino vive sempre con la leggenda di Batistuta, c'è curiosità dunque in Beltran. Speriamo che faccia bene".

C'è un giocatore che potrebbe continuare la sua carriera da pugile dopo il calcio?

"Ho un bel rapporto di amicizia con Biraghi, che si è molto appassionato a questo sport. Abbiamo anche un po' parlato e mi ha detto che sarebbe venuto volentieri a vedermi a Viareggio (per la Metropolis Cup) se non avesse avuto impegni. Mi piacerebbe comunque fargli qualche lezione di pugilato, gli farebbe comodo".