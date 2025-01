TREVISANI, No a tragedie, viola meglio dell'anno scorso

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante il programma Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato così della Fiorentina: "La squadra viola non sta vivendo un momento eccellente, il secondo tempo contro il Torino è stato orrendo e la partita a Monza bruttissima. Però mi chiedo: Dove doveva stare la Fiorentina? Secondo me è dove me l'aspettavo dopo 20 giornate. Per questo motivo, non farei tragedie sull'andamento della Fiorentina e non mi sembra che Palladino abbia così tante responsabilità.

Lo shock di Bove sicuramente ha creato una sorta di cortocircuito, così come le 8 vittorie consecutive, che facevano pensare a cosa che la squadra viola non poteva fare, tipo un campionato al livello dell'Atalanta. Ma questa Fiorentina è migliore di quella dello scorso anno".