TREVISANI, Kean era incompreso: in viola farà 20 gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni della pagina social Cronache di Spogliatoio, il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato anche di Moise Kean. Questa la sua opinione sul conto del nuovo attaccante della Fiorentina: "Kean è un giocatore forte ma incompreso. Alla Fiorentina è al centro del progetto e in una squadra che gioca a calcio, quello che non ha avuto negli ultimi due anni. Ha già segnato in campionato, in Conference League e in Nazionale. A venti anni era al PSG e ha fatto diciassette gol, Retegui non lo avrebbe fatto. Quest'anno Kean farà venti gol".