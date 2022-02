TRAMEZZANI, Cabral? In A può avere alcune difficoltà

L'allenatore Paolo Tramezzani, tecnico del Sion, intervistato nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il nuovo attaccante viole Cabral, che ha incontrato in passato come avversario nel campionato svizzero: "Mi piace tantissimo come giocatore, e qua in Svizzera faceva la differenza. Però è abituato a giocare tanto come punto di riferimento, la squadra si appoggiava molto su di lui, non si muove molto. E per me in Italia potrebbe avere qualche difficoltà. A Firenze bisogna dimenticarsi in fretta Vlahovic, perché Cabral è completamente diverso e va sicuramente aspettato. Conoscendo Italiano so che gli chiederà di fare molti movimenti, per questo dovrà snaturarsi e abituarsi ad un calcio diverso. Ha comunque delle qualità individuali importanti, ma c'è bisogno di tempo e pazienza".