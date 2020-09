"Sento spesso Daniele, è carico come una sveglia per allenare, per me sarebbe prontissimo e trovavo adeguata l'idea Fiorentina". Queste le parole a La Repubblica su De Rossi da parte di Francesco Totti, ex capitano e compagno alla Roma del classe '83. Nelle scorse settimane era infatti maturata la possibilità di vedere l'ex giallorosso sulla panchina dei viola.