TOTTENHAM, Rientra il caso Kane? "Da domani..."

Dopo una settimana di grandi polemiche per il mancato arrivo al centro sportivo del Tottenham per gli allenamenti, Harry Kane, sui social, ha voluto mandare una lettera ai tifosi degli Spurs, spiegando le ragioni della sua assenza: "Sono passati quasi dieci anni dal mio debutto con gli Spurs. Per ognuno di questi anni voi - i tifosi - mi avete mostrato un amore totale e massimo supporto. Per questo mi fa male leggere alcuni commenti che sono stati pubblicati questa settimana, chiedendomi professionalità. Nonostante non entrerò nel dettaglio della situazione specifica, voglio chiarire che io non mi rifiuterei mai - e sottolineo mai - di allenarmi. Tornerò ad allenarmi domani, come pianificato. Non farei mai nulla per mettere a repentaglio la nostra relazione, con voi che mi avete dato un totale supporto durante i miei anni al Tottenham. E' sempre stato così come lo è anche oggi. Harry".