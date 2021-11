TOTTENHAM, Conte dice no ad Hazard e rivuole Bale

Dall'Inghilterra, fonti The Sun e Express, viene rilanciata un'interessante notizia che riguarda l'attacco del Tottenham, che interessa di riflesso anche la Fiorentina in chiave Vlahovic. I media inglesi spiegano che Antonio Conte vorrebbe il ritorno di Gareth Bale per la terza volta al Tottenham mentre non gradirebbe l'idea di Eden Hazard che il club gli ha proposto e che il tecnico conosceva dai tempi del Chelsea. Il contratto di Bale con il Real, dove non è riuscito a conquistare una maglia da titolare dopo il rientro del prestito agli Spurs, scade in estate, ma c'è la possibilità che il trasferimento avvenga a gennaio con un piccolo indennizzo.