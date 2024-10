TOTO-FORMAZIONE: NESSUN DUBBIO (O QUASI). UNICO BALLOTTAGGIO MANDRAGORA-RICHARDSON

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sfogliando i quotidiani in edicola stamani, sono tutti d'accordo - più o meno - sull'undici che stasera Raffaele Palladino proporrà contro i New Saints. La conferenza del tecnico della Fiorentina ha fugato gli ultimi dubbi: e quindi ampio turnover a cominciare dalla porta, dove De Gea si prenderà un turno di riposo e lascerà i guantoni da titolare a Terracciano; la difesa è obbligata (Pongracic infortunato, Quarta, Comuzzo, Ranieri squalificati) e per questo ci sarà l'esordio di Matias Moreno, con accanto Kayode e Biraghi come braccetti improvvisati. Sugli esterni Dodo da una parte e Parisi dall'altra, davanti il trio da recuperare, Ikone- Sottil - Beltran, mentre l'unico vero ballottaggio è a centrocampo.

Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport puntano su Rolando Mandragora, in panchina contro l'Empoli per un problema al flessore, invece gli altri schierano Richardson accanto ad Adli, all'esordio da titolare in maglia viola. Ecco le scelte di formazione:

Corriere dello Sport: Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodo, Mandragora, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran.

Gazzetta dello Sport: Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodo, Mandragora, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran.

Tuttosport: Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodo, Richardson, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran.

Nazione: Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodo, Richardson, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran.

FirenzeViola.it: Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodo, Richardson, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran.