TOSCANA, Rinviate le elezioni regionali di maggio

Stando alle informazioni riportate da Repubblica.it, il Governo Conte, sentito il parere della maggioranza e del Comitato tecnico-scientifico, ha ufficialmente deciso: le elezioni amministrative regionali, in programma nel mese di maggio in sei regioni italiane (Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia) saranno rinviate. Ancora non è dato a sapersi quando si terranno, ma si prevede che sarà in autunno. La misura sarà inserita nella bozza di decreto all’esame del consiglio dei ministri in calendario domani.