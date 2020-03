TOSCANA, Positivi al Covid-19 in calo: oggi 224

Sono in tutto 224 i nuovi casi registrati in Toscana di positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore (dato in calo per il secondo giorno consecutivo). Il numero dei toscani attualmente positivi al Covid-19 sale così a 3.170 (dall’inizio dell’epidemia, compresi deceduti e guariti, la cifra sarebbe di 3.450). I morti rispetto a ieri sono 19 in più (per un totale di 177), mentre i guariti (guarigioni cliniche e virali) sono stati 8 nelle ultime ore (il totale dei guariti è dunque di 103). Ieri i positivi erano stati 254, mentre mercoledì erano 273.