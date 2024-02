TOSCANA, 5' per punti totali in Serie A. 1' Lombardia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle regioni italiane con il maggior numero di punti ottenuti in Serie A da quando il massimo campionato italiano è a girone unico. Considerando tre punti a vittoria anche quando il successo ne valeva solamente due, la Toscana è in quinta posizione con 6.444 punti raccolti in 4.963 partite.

Le squadre che hanno contribuito a questo risultato sono, ovviamente la Fiorentina, poi a seguire Livorno, Lucchese, Pisa, Empoli, Pistoiese, Siena. Al primo posto invece di questa particolare graduatoria c'è la Lombardia che, trascinata dalle due formazioni milanesi Milan e Inter, di punti ne ha ottenuti 16.212. Sul podio anche il Piemonte(11.033) e il Lazio(8.852).