TORREIRA, Su di lui c'è una squadra e ieri sera…

Arrivano ulteriori dettagli in merito all’imminente addio di Lucas Torreira alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe un’altra squadra molto interessata al centrocampista dell’Arsenal e, inoltre, l’uruguagio ieri sera non sarebbe sceso in campo dal primo minuto per non attivare un bonus economico nei confronti dei gunners. Il giocatore sarebbe rimasto volentieri a Firenze ma l’addio ai colori viola è ormai certo.