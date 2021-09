TORREIRA, Sono felice. Il club mi aveva chiesto...

Intervistato da Polideportivo, programma in onda sull'emittente uruguaiana Teledoce, il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato così del suo amore per Firenze: "È una città nuova, una nuova avventura per me. Sono molto felice e contento di essere tonato in Italia. Mi trovo già molto bene nel club, con i compagni, lo staff tecnico e nel modo di giocare a calcio del tecnico. Sono sceso in campo nell'importante vittoria contro l’Atalanta e tutto prosegue per il meglio. Voglio giocare il più possibile a aiutare la Fiorentina in questa stagione. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Adesso proseguirò con tanta voglia di lavorare, crescere e mettermi a disposizione dell'allenatore per farmi trovare pronto".

Poi ha raccontato un piccolo aneddoto: "Quando sono arrivato alla Fiorentina mi hanno proposto di rinunciare alla prima convocazione di settembre e ho risposto di no, che se mi avesse convocato l'Uruguay sarei andato. Capivo la posizione del club perché ero arrivato da poco, dovevo adattarmi al sistema di gioco dell’allenatore. Però due giorni prima delle convocazioni mi chiamò Mario Rebollo e mi disse che avevano deciso di lasciarmi fuori dalla lista perché avevo giocato poco con l’Arsenal. Me lo aspettavo, ne avevo parlato con mio padre e la possibilità c’era, anche se un po’ triste e amareggiato sono rimasto lo stesso. Però non ho alcun problema con lo staff tecnico, sarò sempre riconoscente per le occasioni che mi hanno dato in passato. A mente fredda mi è servito rimanere a Firenze, mi sono potuto allenare con la squadra per due settimane, ho ripreso il ritmo e ho conosciuto le idee del mio allenatore. Quello che ho fatto in quel periodo l’ho messo in campo poi nella partita con l’Atalanta nei 70 minuti che ho giocato”.