TORREIRA, Perdere ci deve fare male. Italiano...

Lucas Torreira prima della partita contro il Bologna ha parlato così a DAZN: "Sappiamo quello che il mister ci trasmette sempre, in allenamento come in partita. Perdere ci fa male, soprattutto ad Empoli perché in 2 minuti abbiamo buttato via tutto. Ci deve fare male. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare in questo campionato e speriamo di vincere anche fuori casa".