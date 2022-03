TORREIRA, No scuse, lavoreremo il doppio

Lucas Torreira ha affidato ai social la sua amarezza per la mancata vittoria con il Verona (anche lui ha avuto un paio di occasioni non sfruttate) e promette battaglia per tornare a vincere: "Abbiamo lottato fino all’ ultimo, ma non siamo riusciti a ottenere la vittoria - scrive su Instagram -Nel calcio le scuse non funzionano. Dobbiamo lavorare il doppio per tornare alla vittoria. Con quella mentalità, stiamo già lavorando".