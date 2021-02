TORREIRA, La Fiorentina lo ha bloccato per giugno

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe già al lavoro sul fronte mercato per quanto riguarda la sessione estiva. Tra le preoccupazioni di una salvezza che si fa sempre più necessaria, i viola continuano a sondare il terreno per Torreira, centrocampista dell'Arsenal, in prestito all'Atletico Madrid, che ha già dato l'ok per tornare in Italia, proprio alla Fiorentina. In casa viola si conta, inoltre, di accaparrarsi un colpo per reparto. Per la difesa e l'attacco sono stati individuati dei giocatori, ma là davanti, la Fiorentina spera di potersi affidare a Kokorin, ora in fase di rodaggio.