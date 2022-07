TORREIRA, A Mandragora: "Firenze ti amerà. Sicuro"

"In bocca al lupo hermanito (fratellino, ndr), sono sicuro che Firenze ti amerà". Con questo commento sotto al post Instagram della Fiorentina per presentare il nuovo centrocampista viola Rolando Mandragora è arrivato il messaggio di incoraggiamento da parte di colui che, di fatto, gli ha lasciato il posto: Lucas Torreira. Come rivelato già stamani nella conferenza stampa, tra i due c'è un rapporto di amicizia risalente ai tempi del Pescara.