TORINO, Torna Nkoulou, la lombalgia ferma Lyanco

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Nicolas Nkoulou è tornato ad allenarsi Filadelfia dopo aver sconfitto il Covid e aver superato le visite mediche. Il difensore del Torino oggi ha riabbracciato i compagni e ha ripreso la preparazione con un programma personalizzato. Lyanco, invece, si è fermato per una lombalgia acuta: soltanto terapie per il brasiliano, sotto osservazione in vista del derby di sabato. Assente anche Milinkovic-Savic a causa di un trauma contusivo al polso destro, Singo ha proseguito le terapie per l'interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio che non gli permetterà di sfidare la Juventus sabato pomeriggio all'Olimpico Grande Torino. (ANSA).