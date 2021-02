TORINO-SASSUOLO, Rischio rinvio causa Covid-19

La 24esima giornata di Serie A rischia di cominciare senza l'anticipo del venerdì sera Torino-Sassuolo. Come riporta TMW, l'ASL è in attesa dei risultati di un nuovo giro di tamponi della squadra granata, che dopo i tre casi registrati settimana scorsa potrebbe averne degli altri in squadra (e per questo oggi è stato disposto che non si allenasse). Una volta ricevuti i risultati si saprà con maggiore accuratezza quali effettivamente saranno i giocatori a disposizione di Davide Nicola. Solo dopo questo ulteriore giro di test l'Asl avrà i dati necessari per dare il via libera alla partita di venerdì o, al contrario, il suo stop forzato per un 'rischio focolaio' nel gruppo granata. L'Asl ha infatti competenza per prendere questa decisione, come chiarito anche dal collegio di Garanzia del Coni in occasione della revoca del 3-0 a tavolino in Juventus-Napoli. E il Torino in questo momento non può far altro che attenersi alle sue disposizioni: per chiedere il rinvio del match (ogni club può farlo una volta durante tutta la stagione) i positivi tra i calciatori devono essere almeno dieci. Un numero che, in questo momento, la squadra granata non ha raggiunto.