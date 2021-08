TORINO, Martedì ripresa al Filadelfia: atteso Belotti

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Due giorni di riposo, poi si riparte dal Filadelfia: è questo il programma stilato da Ivan Juric per il suo Torino che, dopo 17 giorni in Val Gardena e la sconfitta nel test in Francia contro il Rennes per 1-0, hanno avuto 48 ore di relax. La ripresa è fissata per martedì, quando è atteso anche capitan Belotti. Il Gallo sta terminando le vacanze extra post-Europeo e, salvo contrattempi dopo i test fisici e anti-Covid in programma domani, riabbraccerà i compagni e conoscerà il nuovo allenatore. Per il capitano è il momento delle decisioni sul futuro, tra la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 del presidente Cairo e la prospettiva di lasciare Torino dopo sei stagioni. (ANSA).