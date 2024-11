TORINO, Le ultime di formazione in vista della Fiorentina

Fonte: TMW

Domenica alle 15 la Fiorentina affronta il Torino. TMW ha pubblicato un aggiornamento in merito alle ultime di formazione degli avversari viola. Vanoli ha spiegato che potrebbe cambiare qualcosa visti anche gli impegni ravvicinati, Vlasic si candida a sostituire Gineitis in mediana. In difesa, invece, potrebbe scegliere Walukiewicz per essere più accorto sul lato destro, mentre a sinistra scalpita Sosa. Linetty e Tameze si giocano il posto a centrocampo per completare il reparto insieme a Ricci, con Ilic che punta al rientro almeno tra i convocati. In attacco vanno valutati Sanabria e Adams: i due partono ancora favoriti nel tandem offensivo, con Njie prima alternativa