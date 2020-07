TORINO, I probabili undici che affronteranno i viola

Come arriva il Torino alla gara con la Fiorentina? I tre punti conquistati contro il Genoa rappresentano l’ipoteca sulla salvezza, ora si cerca l’affondo finale: a Firenze, infatti, il Torino cercherà conferma dopo il 3-0 di giovedì sera al Grifone. Belotti cercherà di entrare nella storia del club andando a caccia dell’ottavo gol consecutivo, ai suoi fianchi nel tridente potrebbero esserci Verdi e Zaza. Lukic cerca una maglia da titolare al posto di Meité o Rincon, così come Aina prova a superare De Silvestri, sempre presente in queste gare post-lockdown. In difesa si ricandida Izzo, il reparto davanti a Sirigu sarà completato da Nkoulou e Bremer.