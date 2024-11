TORINO-FIORENTINA, Arbitra La Penna. Al VAR...

FirenzeViola.it

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 3 novembre. Scelto l'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma per Torino-Fiorentina in programma domenica alle ore 15, con assistenti Capaldo e Politi. Quarto uomo Santoro, mentre VAR e AVAR saranno Di Paolo e Ghersini. Queste le designazioni complete:

TORINO – FIORENTINA h.15.00

LA PENNA

CAPALDO – POLITI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

BOLOGNA – LECCE Sabato 02/11 h.15.00

COLLU

ROSSI L. – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: GHERSINI

AVAR: MASSA

UDINESE – JUVENTUS Sabato 02/11 h.18.00

ABISSO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

MONZA – MILAN Sabato 02/11 h.20.45

FELICIANI

BERCIGLI – PERROTTI

IV: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

NAPOLI – ATALANTA h.12.30

DOVERI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MASSA

H. VERONA – ROMA h.18.00

MARCENARO

MELI – ALASSIO

IV: MARCHETTI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARESCA

INTER – VENEZIA h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

PRENNA – CAVALLINA

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – COMO Lunedì 04/11 h. 18.30

DI BELLO

BRESMES – PALERMO

IV: DIONISI

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

PARMA – GENOA Lunedì 04/11 h. 18.30

GUIDA

COSTANZO – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAIRETTO

LAZIO – CAGLIARI Lunedì 04/11 h. 20.45

AYROLDI

PRETI – GARZELLI

IV: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI