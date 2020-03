TONI, Creata una raccolta fondi per la Croce Rossa

Luca Toni, ex attaccante dell'Italia e di Palermo, Fiorentina e Hellas Verona, ha parlato a mediagol.it della questione coronavirus: "Da ex calciatore penso che il problema all’inizio sia stato un po’ sottovalutato in generale. Il virus va assolutamente debellato in qualche modo, perché dà tanti problemi di salute e bisogna stare molto attenti, per cui le misure adottate dal governo italiano sono giuste e le condivido totalmente. Dobbiamo seguire rigorosamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e restare a casa, anch’io esco pochissimo soltanto per necessita essenziali e primarie come fare la spesa. La Raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana promossa dai campioni del Mondo azzurri del 2006? Ognuno di noi fa il possibile per aiutare il prossimo nei momenti di difficoltà. Io e il gruppo di ex Campioni del Mondo con l’Italia di Marcello Lippi abbiamo una chat in cui ci sentiamo spesso, da qui è nata l’idea di raccogliere dei fondi per sostenere la Croce Rossa Italiana. L’offerta è libera, più siamo e più riusciamo a donare meglio è per tutti i nostri connazionali in difficoltà. Abbiamo già raccolto una somma importante ma desideriamo accumulare ancora maggiori risorse. Vogliamo raccogliere una cifra ancora più importante per dare una grande mano d’aiuto al Paese".