TONALI, Tornare a San Siro sarà emozionante

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali tornerà a San Siro da avversario. Il centrocampista attualmente al Newcastle ha parlato a Sky Sport in vista del match d'esordio in Champions League proprio contro il Milan: "E' stato un viaggio molto lungo ed essere qua mi dà tante emozioni, ho fatto tante partite e me le ricordo tutte. Sono emozioni che dovrò separare dalla partita, sarà questa la mia difficoltà domani sera".

Cosa dice ai tifosi del Milan?

"Non so, dovrei dire qualcosa di diverso ad ogni tifoso. Ma questo è il calcio, che ti prende alla sprovvista. Sia i tifosi del Milan che quelli del Newcastle vorranno godersi una partita difficile, intensa, da giocare in ogni minuto".