TOLDO, Commisso? Come VCG. Viola, vai per gradi

Francesco Toldo ha parlato a TMW anche della Fiorentina, sua ex squadra. "Commisso - ha detto - è molto simile allo stile di Vittorio Cecchi Gori e di presidenti passionali. Spero che faccia tornare la Fiorentina più in alto. Ribery? Se lo hanno preso significava che c'era sostanza. Secondo me ora la Fiorentina deve andare per gradi, è inutile raccontare balle alla gente. Viene purtroppo dopo le grandi. Le altre hanno fatto passi avanti, lei un po' più piccoli. Ha cambiato proprietà e bisogna darle tempo. Chiesa è importante che sia rimasto, poi c'è suo padre che sa dargli i giusti consigli".