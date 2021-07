TOKYO, Guida designato VAR per Brasile-Germania

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - L'arbitro italiano Marco Guida è stato designato come Var per la partita tra Brasile e Germania, in programma domani, giovedì 22 luglio alle ore 13.30 italiane e valida per il girone D del torneo olimpico maschile a Tokyo. Le due nazionali erano già state protagoniste della finale dei Giochi di Rio nel 2016, vinta dai padroni di casa. Guida è unico l'italiano tra i 99 ufficiali di gara (25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro arbitri di supporto) di 51 Paesi scelti dalla Fifa per arbitrare i tornei olimpici maschile e femminile. (ANSA).